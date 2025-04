Anche il figlio di Pirlo nel giro scommesse. Fagioli: “Fare 30 mila euro di credito a 17 anni è roba”

“E’ uno di noi, è andato a recupero e suo papà l’ha beccato e gli ha bloccato i conti fino a che non ha compiuto i 18 anni. Ma fare a 17 anni 30 k (30mila, ndr) di credito è roba”: questi sono i messaggi di Nicolò Fagioli, centrocampista oggi in forza alla Fiorentina, che emergono dalle chat con un altro indagato, Pietro Marinoni, scandagliate nell’ambito delle indagini sul caso scommesse. Questa chat, si legge su La Repubblica, sarebbe datata 7 giugno 2022 e il soggetto in questione sarebbe Nicolò Pirlo, il figlio dell’ex centrocampista della Nazionale, del Milan e della Juventus Andrea, oggi allenatore con un passato sulla panchina bianconera.

Pirlo Senior, dunque, avrebbe bloccato i conti del figlio che aveva maturato dei debiti giocando con Fagioli e altri. Il figlio del campione del mondo, classe 2003, è appena entrato in una squadra di procuratori di calcio. Dopo una breve esperienza da calciatore nel ruolo di centrocampista, Pirlo Jr si è fatto notare per alcune iniziative nel mondo dell’intrattenimento sul web e della moda. Lo scrive Calciomercato.com