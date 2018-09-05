Pirlo: "Pochi italiani in campo? Le eccezioni sono Milan e Fiorentina. Mancini..."
L'ex giocatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica queste le sue dichiarazioni:"I pochi italiani in ca...
A cura di Redazione Labaroviola
05 settembre 2018 08:57
L'ex giocatore di Milan e Juventus, Andrea Pirlo, campione del mondo nel 2006 con la Nazionale italiana, ha rilasciato un'intervista a La Repubblica queste le sue dichiarazioni:
"I pochi italiani in campo? Capisco il grido di dolore di Mancini, evidentemente alle società costano meno gli stipendi degli stranieri non saprei... Succede anche nelle categorie inferiori. Uniche eccezioni sono Milan e Fiorentina".