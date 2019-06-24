Tuttosport, la Juventus tornerà all'attacco per Chiesa, offrirà 50 milioni aggiungendo al massimo Rogerio

Secondo Tuttosport in edicola oggi, nonostante la barriera alzata da Commisso nei confronti di Federico Chiesa, la Juventus forte dell'accordo con il calciatore non molla la presa. Al termine dell'Eur...

Secondo Tuttosport in edicola oggi, nonostante la barriera alzata da Commisso nei confronti di Federico Chiesa, la Juventus forte dell'accordo con il calciatore non molla la presa. Al termine dell'Europeo U21 che il ragazzo sta ottimamente disputando, la squadra di Torino tornerà all'attacco. Nonostante la smentita del suo agente, spunta l'idea dello scambio con l'argentino Gonzalo Higuain. La Juventus per l'azzurrino vorrebbe offrire 50 milioni ma la viola lo valutano molto molto di più pertanto l'ipotesi è quella dell'inserimento nell'operazione del difensore brasiliano Rogerio che ha giocato l'ultima stagione in prestito al Sassuolo.