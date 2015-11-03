Notizie Rogerio Fiorentina

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Paura per Rogerio del Sassuolo, brutto colpo alla testa: trasportato in ospedale
15 luglio 2020 12:49
Tuttosport, la Juventus tornerà all'attacco per Chiesa, offrirà 50 milioni aggiungendo al massimo Rogerio
24 giugno 2019 10:50
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