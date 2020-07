Paura per Rogerio del Sassuolo, brutto colpo alla testa: trasportato in ospedale

Un brutto episodio ha visto coinvolto il terzino del Sassuolo Rogerio a pochi minuti dalla fine dell’allenamento odierno pre-gara contro la Juve in cui avrebbe vestito i panni dell’ex. Il difensore ha infatti subito un brutto colpo alla testa che ha costretto il medico sociale del club ad intervenire con rapidità.

Il medico lo ha immobilizzato subito, chiedendo l’intervento dell’ambulanza che lo ha portato in ospedale per accertamenti. Il giocatore è sempre stato cosciente e in ospedale verrà sottoposto ad esami di controllo per capire l’entità dell’infortunio. Sicuramente non sarà a disposizione di De Zerbi per la partita di domani.

Calciomercato.com