I primi a rilanciare questa possibilità sono stati i colleghi di Sport Mediaset che dal canto loro hanno raccontato come Higuain potesse diventare un’opportunità reale per la Fiorentina. Poi sono arrivate le parole di Pirlo, nella conferenza stampa di presentazione da allenatore della Juventus, che ha di fatto scaricato il centravanti argentino mettendolo fuori dal progetto bianconero.

Da lì un po tutti hanno raccontato di questa pista calda per la Fiorentina. L’agenzia di scommesse della Snai addirittura, ha piazzato la Fiorentina come favorita per i ingaggiare il bomber juventino.

Dopo alcuni giorni però, è emersa la volontà e la decisione della società viola su questa possibilità. Daniele Pradè e Joe Barone hanno, per adesso, scartato questa opzione offerta dalla Juventus attraverso intermediari di mercato. Higuain non interessa alla Fiorentina.

A determinare questa decisione soprattutto l’età di Gonzalo Higuain e il suo altissimo ingaggio. L’argentino è un classe 87, ergo ha 33 anni, per ingaggiarlo bisogna farli un contratto di almeno 3 anni a 5 milioni a stagione. Troppi soldi per un giocatore che fra 3 anni avrebbe 36 anni.

Il grande obiettivo della Fiorentina per l’attacco porta il nome di Krzysztof Piątek, classe 95, di proprietà dell’Herta Berlino che solo pochi mesi fa lo ha comprato dal Milan per 27 milioni di euro. Cifra che la società tedesca vorrebbe, giustamente, avere interamente indietro in caso di cessione alla Fiorentina.

Pradè sta tessendo la sua tela con il club tedesco aspettando che questi abbassino le pretese sul costo del cartellino, il direttore sportivo viola è forte della disponibilità del calciatore all’ipotesi Firenze. Toccherà dunque aspettare senza dimenticare che il vero sogno dei dirigenti viola è quello di vestire di Fiorentina Arkadius Milik, ma per questo sogno, bisognerà vedere cosa accadrà sul capitolo attaccante in casa Juventus e in casa Roma. Sogni di mezza estate.

Flavio Ognissanti