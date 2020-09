Fratello Higuain: “Futuro? Sicuramente Gonzalo non giocherà più in Italia. Contro la Fiorentina…”

“Gonzalo ha ancora un anno di contratto con la Juventus – ha detto Nicolas Higuain, fratello ed agente del centravanti a Tuttosport – la società e Pirlo hanno deciso di arrivare ora all’addio, stiamo cercando un accordo. Futuro? Per rescindere dai bianconeri serviranno alcune settimane. Ci sono stati tanti sondaggi provenienti da Francia, Inghilterra, Spagna, Cina e USA ma una che fa tremare non c’è stata. Valuteremo la miglior soluzione con calma ma sicuramente Gonzalo non giocherà più in Italia. L’emozione più grande il coro allo Stadium dopo il primo gol siglato contro la Fiorentina”.

DALL’ARGENTINA, NIENTE FIORENTINA PER HIGUAIN, HA L’ACCORDO CON L’INTER MIAMI