Calamai: "Mi aspetto un colpo a sorpresa della Fiorentina, Batistuta potrebbe chiamare Higuain a Firenze"
Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina? Dal club viola potrei aspettarmi un colpo a sorpresa. Magari con l'arrivo di Batistuta a...
A cura di Redazione Labaroviola
14 giugno 2019 19:37
Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina? Dal club viola potrei aspettarmi un colpo a sorpresa. Magari con l'arrivo di Batistuta all'interno della società potrebbe esserci una chiamata per Gonzalo Higuain, che cercherebbe riscatto al Franchi.