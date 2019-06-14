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Calamai: "Mi aspetto un colpo a sorpresa della Fiorentina, Batistuta potrebbe chiamare Higuain a Firenze"

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina? Dal club viola potrei aspettarmi un colpo a sorpresa. Magari con l'arrivo di Batistuta a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2019 19:37
Calamai: "Mi aspetto un colpo a sorpresa della Fiorentina, Batistuta potrebbe chiamare Higuain a Firenze" -
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Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport: “La Fiorentina? Dal club viola potrei aspettarmi un colpo a sorpresa. Magari con l'arrivo di Batistuta all'interno della società potrebbe esserci una chiamata per Gonzalo Higuain, che cercherebbe riscatto al Franchi.

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