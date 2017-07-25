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Higuain: "Berna? Non avrà problemi ad ambientarsi alla Juve, conosce già la serie A. Giocheremo più verticale..."

Al Corriere dello Sport parla Gonzalo Higuain, anche a proposito dell'arrivo di Federico Bernardeschi: “Bernardeschi non avrà problemi perché conosce già il calcio italiano, come De Sciglio e Szczesny...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 luglio 2017 12:05
Higuain: "Berna? Non avrà problemi ad ambientarsi alla Juve, conosce già la serie A. Giocheremo più verticale..." -
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Al Corriere dello Sport parla Gonzalo Higuain, anche a proposito dell'arrivo di Federico Bernardeschi: “Bernardeschi non avrà problemi perché conosce già il calcio italiano, come De Sciglio e Szczesny. E’ importante, perché la Serie A è il campionato più complicato. Douglas e Bentancur, che è giovane, li aiuteremo a inserirsi prima possible. Penso che avremo un gioco più veloce e verticale”.

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