Come si legge sul Corriere Fiorentino, dopo le voci dei giorni scorsi su un’ipotesi viola per Higuain in uscita dalla Juventus, anche i bookmaker hanno preso posizione stilando le quotazioni della futura destinazione del Pipita. Merito dell’internazionalizzazione voluta da Commisso, o delle voci di mercato, fatto sta che la Fiorentina si scopre in prima fila, con una quota di 3,50 che è la più bassa di tutte le altre.

Dietro ai viola c’è lo scenario di un trasferimento negli Stati Uniti, in quella Major League Soccer dove non giocano i NY Cosmos di Commisso, quotato 5,00, seguito dal ritorno al River Plate a 7,50, dalla coppia Roma e Napoli a 15,00 e dalla Spagna, Valencia o Siviglia, a quota 20,00.

Che la storia in bianconero di Higuain sia al capolinea è un dato certo; che possa realmente accasarsi a Firenze senza la possibilità di giocare in Europa, nemmeno in Europa League, tutta un’altra storia. Complicata certo, ma forse meno impraticabile di quanto non si pensi. Al di là dello scoglio imponente rappresentato dai 7,5 milioni d’ingaggio di Higuain, che la Juve dovrebbe quindi in gran parte sostenere nell’affare con i viola. I più realistici restano Barone e Pradè, che ufficiosamente smentiscono qualsiasi volo pindarico.

