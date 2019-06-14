Ag. Higuain: "Se Gonzalo giocherà ancora in Italia, lo farà solo per la Juventus..."

Il fratello e agente di Gonzalo Higuain ha parlato ai microfini di Radio Marte:"Accostato alla Roma e alla Fiorentina? Vorrei chiarire che a noi non è stato comunicato nulla. Aggiungo che è sotto cont...

A cura di Redazione Labaroviola 14 giugno 2019 17:42

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