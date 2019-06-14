Ag. Higuain: "Se Gonzalo giocherà ancora in Italia, lo farà solo per la Juventus..."
Il fratello e agente di Gonzalo Higuain ha parlato ai microfini di Radio Marte:"Accostato alla Roma e alla Fiorentina? Vorrei chiarire che a noi non è stato comunicato nulla. Aggiungo che è sotto cont...
Il fratello e agente di Gonzalo Higuain ha parlato ai microfini di Radio Marte:
"Accostato alla Roma e alla Fiorentina? Vorrei chiarire che a noi non è stato comunicato nulla. Aggiungo che è sotto contratto con la Juventus e vuole rispettarlo, restando altri due anni in bianconero. Alla Juventus il suo rendimento è stato buono, l’idea di andare a giocare in un’altra squadra in Italia non è una soluzione praticabile. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma Gonzalo se giocherà ancora in Italia, lo farà solo alla Juventus. Credo che questo possa essere l’anno di Gonzalo che ha tanta forza e determinazione e vuole chiudere la carriera con i bianconeri".