La Juventus vince all'esordio contro il Cagliari 3-0. Per Bernardeschi nemmeno un minuto in campo

Vince e convince la Juventus contro il Cagliari allo Stadium di Torino. In gol Mandzukic, Dybala e Higuain. Solo panchina per Bernardeschi

Sono di Mandzukic, Dybala e Higuain le reti che regalano alla Juventus la prima vittoria stagionale contro il Cagliari. Un 3-0 netto e praticamente senza storia. A metà primo tempo l'esordio del VAR nel calcio italiano con un rigore assegnato al Cagliari, poi però fallito da Farias. Solo panchina per neo bianconero Federico Bernardeschi.