Le formazioni di Juventus-Milan, Allegri mette a sorpresa in panchina Higuain, Milan al top
Le formazioni ufficialiJuventus (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All. Massimiliano Allegri
Juventus (4-3-2-1): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Benatia, Asamoah; Khedira, Pjanić, Matuidi; Dybala, Douglas Costa; Mandzukic. All. Massimiliano Allegri
In panchina: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Lichtsteiner, Rugani, Höwedes, Alex Sandro, Marchisio, Bentancur, Sturaro, Bernardeschi, Higuain
Milan (4-3-3): G.Donnarumma; Calabria, Bonucci, A.Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu. All. Gennaro Gattuso
In panchina: A.Donnarumma, Storari, José Mauri, Kalinić, André Silva, Borini, C.Zapata, Montolivo, Abate, Biglia, Musacchio