Dai tanti errori ai gol, adesso il Cholito Simeone punta Dzeko e Higuain. La distanza...

Il bomber viola Giovanni Simeone, dopo un girone d’andata da “big”, con la tripletta di Napoli che lo porta a 13 gol in campionato vede a tre lunghezze di distanza Higuain e Dzeko, due giganti della S...

Il bomber viola Giovanni Simeone, dopo un girone d’andata da “big”, con la tripletta di Napoli che lo porta a 13 gol in campionato vede a tre lunghezze di distanza Higuain e Dzeko, due giganti della Serie A. Non male per l’attaccante argentino, che sino a metà stagione era centro dello scetticismo generale. I molti errori sotto porta, i tanti tiri e la frenesia della prima parte di stagione si sono trasformarti in meno conclusioni, meno smania di giustificare il pesante investimento, e più concretezza. I miglioramenti del giovane talento viola sono visibili.

La Nazione, Quotidiano Sportivo