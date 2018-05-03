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Dai tanti errori ai gol, adesso il Cholito Simeone punta Dzeko e Higuain. La distanza...

Il bomber viola Giovanni Simeone, dopo un girone d’andata da “big”, con la tripletta di Napoli che lo porta a 13 gol in campionato vede a tre lunghezze di distanza Higuain e Dzeko, due giganti della S...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 maggio 2018 08:47
Dai tanti errori ai gol, adesso il Cholito Simeone punta Dzeko e Higuain. La distanza... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
Firenze, stadio Artemio Franchi, 29.04.2018, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Simeone
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Il bomber viola Giovanni Simeone, dopo un girone d’andata da “big”, con la tripletta di Napoli che lo porta a 13 gol in campionato vede a tre lunghezze di distanza Higuain e Dzeko, due giganti della Serie A. Non male per l’attaccante argentino, che sino a metà stagione era centro dello scetticismo generale. I molti errori sotto porta, i tanti tiri e la frenesia della prima parte di stagione si sono trasformarti in meno conclusioni, meno smania di giustificare il pesante investimento, e più concretezza. I miglioramenti del giovane talento viola sono visibili.

La Nazione, Quotidiano Sportivo

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