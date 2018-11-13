Corriere della Sera, referto dettagliato di Mazzoleni, Higuain rischia 3 giornate di squalifica
Come riportato dal Corriere della Sera, l'arbitro di Milan-Juventus Mazzoleni ha riportato nel referto del post partita tutti i particolari dell'espulsione di Gonzalo Higuain anche se non ci sono stat...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 11:32
Come riportato dal Corriere della Sera, l'arbitro di Milan-Juventus Mazzoleni ha riportato nel referto del post partita tutti i particolari dell'espulsione di Gonzalo Higuain anche se non ci sono stati insulti. Proprio per questo dettagliato report del direttore di gara, l'argentino ex Juventus rischierebbe 2-3 giornate di squalifica.