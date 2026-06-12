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Nazione: “Senza Kean la Fiorentina pensa a Pellegrino del Parma e a Santi Gimenez del Milan”

La Fiorentina studia possibili alternative a Kean

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 giugno 2026 08:45
Nazione: “Senza Kean la Fiorentina pensa a Pellegrino del Parma e a Santi Gimenez del Milan” -
Rassegna Stampa
Kean
Gimenez
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La Fiorentina sta monitorando anche possibili alternative a Moise Kean per il ruolo di prima punta: Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Gimenez del Milan sono i nomi seguiti con maggiore attenzione qualora si arrivasse a una svolta. La sostanza, rispetto a un anno fa, però è chiara: stavolta non è la Fiorentina a dover convincere Kean a restare ma semmai il contrario. Lo scrive La Nazione. 

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