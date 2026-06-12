Nazione: “Senza Kean la Fiorentina pensa a Pellegrino del Parma e a Santi Gimenez del Milan”

La Fiorentina studia possibili alternative a Kean

La Fiorentina sta monitorando anche possibili alternative a Moise Kean per il ruolo di prima punta: Mateo Pellegrino del Parma e Santiago Gimenez del Milan sono i nomi seguiti con maggiore attenzione qualora si arrivasse a una svolta. La sostanza, rispetto a un anno fa, però è chiara: stavolta non è la Fiorentina a dover convincere Kean a restare ma semmai il contrario. Lo scrive La Nazione.