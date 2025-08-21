21 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:46

Graziani: “In questo momento la Fiorentina è nettamente più forte del Milan, sicura tra le prime 6”

21 Agosto · 14:16

L'ex attaccante di Fiorentina e Torino ha detto il suo pensiero sui viola di Stefano Pioli che esordiscono stasera

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex attaccante viola Ciccio Graziani per parlare della Fiorentina dopo il colpo dal Cagliari di Roberto Piccoli: “La Fiorentina ha preso un grande attaccante e ora a maggior ragione bisogna dire che questa squadra è più forte del Milan perché loro hanno Gimenez che ha faticato molto e basta, mentre la Fiorentina ha un sacco di giocatori forti in avanti come Kean, Dzeko, Gudmundsson e lo stesso Piccoli. Il Milan non sta facendo un gran mercato e benché non abbia le coppe, faccio fatica a metterlo tra le prime 6 in classifica. Magari poi prende qualcuno ora, però mi aspettavo ben altro dai rossoneri.”

