Sport Mediaset: “Kean piano B per il Milan ma occhio ad uno scambio con Gimenez alla Fiorentina”

Claudio Raimondi, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, ha rilasciato una intervista sul calciomercato del Milan ai microfoni di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni riguardanti Kean, centravanti della Fiorentina su cui la società rossonera ha messo gli occhi:

“Partiamo dai nomi più complicati per l’attacco del Milan. Primo: Retegui. La sua non è una trattativa normale, anche perché c’è di mezzo la situazione bellica in Medio Oriente e molti operatori di mercato stanno cercando di capire se ci sarà un esodo da quelle zone. Certo, Retegui guadagna 20 milioni di euro bonus compresi e a quelle cifre la trattativa è proibitiva, ma se ci dovessero essere aperture… Però i contatti ci sono. Piano B più Kean, che Allegri ha già allenato; occhio ad uno scambio con Santiago Gimenez. Terza pista è Castro del Bologna, anche se Italiano non vorrebbe privarsene. Vlahovic, invece, è sempre più complicato perché va verso il rinnovo con la Juventus”.