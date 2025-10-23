Allegri sul rigore di Gimenez: “Se ce lo danno contro ci arrabbiamo, a favore siamo contenti”

Inevitabile per Massimiliano Allegri tornare sulle polemiche dopo Milan-Fiorentina per il calcio di rigore che ha deciso il match, col contatto Parisi-Gimenez che per ammissione dell’AlA non doveva essere sanzionato e soprattutto non doveva essere rivisto al VAR.

Queste le parole dell’allenatore rossonero in conferenza stampa:

“Niente di particolare, sono cose che nel calcio italiano sono successe, succedono e succederanno sempre. Ogni tanto c’è un po’ di confusione, ma ci sarà sempre perché sono decisioni soggettive e bisogna prenderle per quelle che sono, poi è chiaro che se ce le danno contro ci arrabbiamo un po’ di più e se ce le danno a favore siamo più contenti. E’ difficile con la velocità che c’è in campo decidere certe cose. C’è un dato statistico della UEFA: 30-40 anni fa il giocatore aveva 2 secondi per pensare dopo aver ricevuto il pallone, oggi ha solo mezzo secondo. Pensate a quanto è cambiato. Poi è cambiata la struttura fisica, i giocatori sono in media 10 centimetri più alti. Bisogna accettare tutto e adeguarsi a quello che è il momento.” Lo scrive Tuttomercatoweb