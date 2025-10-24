24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:49

Marianella prende in giro Gimenez in diretta: “Contento che si sia ripreso da quella botta tremenda”

Redazione

24 Ottobre · 21:51

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 21:51

Massimo Marianella, in diretta su Sky Sport, ironizza su Gimenez dopo la sceneggiata fatta in Milan-Fiorentina

A distanza di una settimana dalla gara tra Milan e Fiorentina, fa ancora discutere il calcio di rigore dato ai rossoneri sul finale per il fallo molto dubbio fatto da Fabiano Parisi ai danni di Santiago Gimenez, reo di aver accentuato il colpo subito e per questo oggetto di scherno sui social. A gamba tesa è intervenuto anche il noto giornalista e commentatore Sky Massimo Marianella che, nel pre parita della sfida tra Milan e Pisa, gara che aprirà l’ottava giornata di Serie A, ha affermato in maniera ironica: “Sono contento che giochi Gimenez, sono un suo estimatore. Sono contento che si sia ripreso da quella botta tremenda che aveva preso contro la Fiorentina. È sano e sono contento che sia in campo”.

