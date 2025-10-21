Amoruso: “Gimenez è recidivo, bisogna prendere contromisure. Situazione ridicola. Il VAR ha tolto potere agli arbitri”

A intervenire alla trasmissione Maracanà di TMW Radio, è stato l’ex calciatore Lorenzo Amoruso che ha voluto sottolineare come l’attaccante rossonero Santiago Gimenez abbia esagerato nella caduta durante la sfida contro la Fiorentina. Alla domanda ‘Gimenez nella bufera. Torna di moda il tema simulator?’, lui risponde così: “Non è scarso ma recidivo. Bisogna cominciare a prendere contromisure. E’ una situazione ridicola, il VAR ha tolto qualcosa agli arbitri. Bisogna iniziare a capire che il VAR deve essere preso nella maniera giusta. Il calcio è un gioco di contatto e su alcune cose ci deve essere un margine. L’altra sera ditemi come fa a venire giù Gimenez che pesa molto più di Parisi?”.

Chi può salvarsi tra Tudor e Pioli?: “Sarebbe molto più facile dire Tudor. La Fiorentina è ultima, mesi fa si parlava di Champions a Firenze, è molto più in difficoltà Pioli. Faccio difficoltà a capire le motivazioni e dove l’allenatore possa incidere. Vedo facce stranite, che non capiscono cosa stia accadendo”.