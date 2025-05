Caressa: “Vince la Fiorentina, il Bologna ha la sbornia”. Zazzaroni replica: “Io dico Bologna per il cuore”

Come di consueto due dei giornalisti più noti del panorama calcistico italiano come Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni si sono lanciati nei pronostici per la penultima giornata del campionato di Serie A. I due infatti nel consueto programma di Radio Deejay si sono lanciati anche nel pronosticare la partita di stasera tra Fiorentina e Bologna.

Queste le parole di Zazzaroni: “Il Bologna ieri era a Imola, hanno fatto festa tutta la settimana, io dico 2 fisso, è il corazon”. Caressa replica “Io dico 1 fisso”. Vedremo chi dei due avrà ragione, o se la partita finirà X ed avranno sbagliato entrambi