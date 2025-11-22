Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juventus", mentre per Caressa al Franchi sarà un pareggio

I due giornalisti hanno detto il loro pronostico riguardo alla grande sfida di stasera al Franchi tra viola e bianconeri

A Radio Deejay, nel consueto appuntamento dei pronostici del sabato mattina prima dell'inizio della nuova giornata di campionato, i due giornalisti Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono espressi anche riguardo al match delle 18 tra la Fiorentina e la Juventus, sempre molto sentita.

Per Ivan Zazzaroni, come detto anche lo scorso lunedì con Sabatini e Cruciani, la Fiorentina di Vanoli riuscirà a vincere contro i rivali bianconeri ottenendo i primi tre punti della stagione, mentre secondo il telecronista di Sky Sport, il risultato finale sarà un pareggio che darebbe un punto a ciascuna delle due contendenti e lo stesso Caressa era sorpreso ascoltando il parere di Zazzaroni, vedremo chi avrà ragione.



