Caressa: “Costruttivo il discorso di Dzeko a Bergamo, la Fiorentina deve ritrovare l’amore dei tifosi”

La celebre voce di Sky Sport, Fabio Caressa ha trattato le difficoltà del mondo Fiorentina all’interno del proprio canale Youtube.

Ecco le parole del noto giornalista:

“La Fiorentina è una squadra che ha perso fiducia nelle proprie capacità. Ho visto tanta paura nelle facce dei giocatori. Anche in Vanoli, quando è venuto a parlare ho visto tanta apprensione. Non mi piace quando le squadre vanno sotto la curva per scusarsi, perché sembra quasi che non abbiano dato il massimo. Però stavolta mi è sembrato costruttivo il dialogo. Dzeko ha dimostrato di avere grande carattere, perché non è facile spiegare al pubblico arrabbiato le proprie ragioni.”

Sul discorso stadio:

“La situazione è difficile in casa Fiorentina. Prima di tutto per lo stadio. Non è facile giocare in un cantiere a scarsa prospettiva. Lo stadio è brutto da vedere, scomodo e non incita alla voglia di pienarlo. Inoltre è incredibile non sapere ancora quando sarà pronto. A Bergamo vedevi i cambiamenti dal giorno alla notte. Questa cosa creava entusiasmo nella gente. Noi non stiamo vedendo crescere questo stadio a Firenze. Commisso voleva rifarlo da capo. Per una città come Firenze lo stadio è importantissimo, soprattutto perché ha soltanto una squadra. Tutti sostengono la Fiorentina.”

Sul pericolo retrocessione:

“Queste sono stagioni pericolose. Pensate se dovesse retrocedere la Fiorentina, con quello stadio. Sarebbe gravissimo. Può ancora tirarsi su, vista la grande qualità tecnica. Le altre squadre che lottano per la retrocessione, però, hanno fatto scelte precise. Pisa, Cremonese e Lecce hanno squadre attrezzate. La Fiorentina deve uscire fuori da questo senso di apatia e ritrovare l’amore dei tifosi.”