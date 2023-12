Fabio Caressa ha parlato della Fiorentina e di Sottil, commentando la vittoria viola contro la Salernitana, queste le sue parole:

“Sottil ha fatto un gol splendido, la Fiorentina adesso è in zona Champions e se troverà i gol degli attaccanti farà il salto di qualità. Sottil non è stato sempre costante in questa stagione ma a piace molto, quando gioca è spesso decisivo, non solo per gol e assist ma proprio per l’apporto che dà alla squadra”