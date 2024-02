Caressa non ha dubbi: “Empoli-Fiorentina sarà 1 fisso, finisce con la vittoria della squadra di Nicola”

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, rispettivamente giornalista di Sky Sport e direttore del Corriere dello Sport, nella loro trasmissione a Radio 24 del weekend, hanno fatto i loro pronostici per la giornata di Serie A. Tra queste partite non poteva mancare il pronostico della gara della Fiorentina, impegnata a Empoli, per Caressa non ci sono dubbi: “Vince l’Empoli” diverso il parere di Zazzaroni che invece pronostica la vittoria della Fiorentina e aggiunge: “Ha cambiato tanto sul mercato rispetto allo scorso anno”. Ecco tutti i pronostici

L’AIA DÀ RAGIONE ALLA FIORENTINA, È RIGORE QUELLO SU NICO GONZALEZ