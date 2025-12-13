Zazzaroni: “Serve un cambio modulo per ripartire”. Caressa: “L’idea di andare in B si è insinuata in molti calciatori”

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa, dopo il pronostico su Fiorentina Verona, analizzano il momento in casa Viola.

Le parole di Zazzaroni: “Stavo guardando la classifica della Fiorentina dopo la vittoria del Lecce, che incasina i Viola maggiormente, che sale a 16. La Fiorentina ha ottenuto 6 punti in 14 giornate”.

A quel punto i due ipotizzano la quota salvezza. Per il telecronista di Sky la quota è 33 punti, per il direttore del Corriere dello Sport è 36.

Caressa: “Fiorentina deve fare 27 punti per salvarsi”. Per Zazzaroni invece: “Per essere sicuri deve fare 30 punti, divisi in 8 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte”.

I due poi si soffermano sull’andamento in casa Viola. Caressa: “Io vedo teste chine, mi aspettavo una reazione dopo il “famoso” patto del megafono. Deve cambiare la testa dei giocatori, secondo me la B si è insinuata nella testa di molti giocatori. Sento dire che la Fiorentina ha un livello superiore rispetto alle altre, ma molte squadre superiori alle altre sono poi sono andate in grandissima difficoltà”. Zazzaroni: “Io non posso mettermi sul piano di Vanoli, ma avrei abbandonato il 3-5-2, serve un cambiamento”