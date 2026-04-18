Caressa boccia la Fiorentina: "Non può essere nel gruppo di squadre che lottano per la salvezza, è tutto sbagliato"

Il telecronista ha bocciato la stagione in corso della Fiorentina

A Radio Deejay Fabio Caressa ha attaccato la stagione viola, infatti in un gioco con Ivan Zazzaroni sui promossi, rimandati e bocciati del campionato, il telecronista ha bocciato la Fiorentina senza appello: "La Fiorentina mi ha deluso e la boccio perché non mi sarei mai aspettato di vederla lottare per non retrocedere dopo gli ultimi anni, in più è uscita presto dalla Conference contro una squadra non fortissima."