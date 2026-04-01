Caressa durissimo: "Gravina deve andare a casa, ha fallito tutto e non è il proprietario del nostro calcio"

Il noto telecronista ha attaccato duramente il Presidente Gravina dopo l'ennesimo tracollo dell'Italia di ieri

Su Youtube Fabio Caressa ha parlato della Nazionale: "Sono contento che non abbiano dato la colpa solo a Rino perché ne ha meno di tutti e quando è stato scelto, la situazione era già tragica perché lui ha fatto il massimo e mi ha fatto tenerezza. Penso che abbia pensato di dimettersi, ma credo che Gravina lo abbia costretto a rimanere fino a giugno perché sennò si sarebbe dovuto dimettere pure lui."

Su Gravina: "Ha detto cose surreali sugli altri sport, vaglielo tu a dire che sono dei dilettanti gli altri che si impegnano e fanno delle grandi cose negli altri sport tipo la pallavolo o gli sport motoristici. Ha fallito tutto e deve prendersi le sue responsabilità perché è il leader e non è stato capace di riformare nulla. Non deve decidere il consiglio se cacciarlo o no, deve essere lui a lasciare perché il calcio non è roba sua. Se nessuno ti guarda, tu non hai più un lavoro perché qua non funziona nulla a livello di mercato, di crescita e di gioco."

Prosegue: "Si prendono delle valanghe di straniere inutili e non si fa crescere manco un italiano, non abbiamo più un futuro e non abbiamo fatto nulla dal 2014 perché qua continueremo a sprofondare sempre di più se non ci muoviamo ora, il tempo è finito e la politica deve intervenire perché il calcio è la quarta industria di questo paese."

Sulla conferenza: "Non voglio più parlare di eroismo, di grande gruppo e di compattezza perché sono chiacchiere. Si sono uniti nella paura e questo non dà risultati. Vedo cose impossibili perché Gravina deve andare a casa e invece è ancora qua."