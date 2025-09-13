Caressa e Zazzaroni in coro: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono i partenopei al Franchi"

I due giornalisti hanno predetto l'esito della partita tra la squadra gigliata di Pioli e il Napoli di Conte

Su Radio Deejay durante la trasmissione Deejay Football Club sono intervenuti i giornalisti Fabio Caressa ed Ivan Zazzaroni per fare i consueti pronostici per la giornata di campionato e hanno detto la loro opinione anche sulla partita del Franchi tra la Fiorentina di Pioli e il Napoli scudettato di Antonio Conte, il primo a parlare è Caressa: "Fiorentina-Napoli 2 fisso, vincono gli azzurri a Firenze." Replica subito Zazzaroni: "Anche per me vince il Napoli, stasera sarà 2 al Franchi." Vedremo se la Fiorentina di Pioli sarà d'accordo con questo pronostico o se ci sarà l'impresa in grado di sparigliare le carte della vigilia.