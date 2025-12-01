Caressa sostiene Dzeko: “Ha avuto le palle di ribadire il concetto, facendo capire che non sanno come uscirne”

Il giornalista si è esposto rispetto al dialogo tra Dzeko e i tifosi della Fiorentina, appoggiando la scelta del bosniaco

Fabio Caressa, noto giornalista e telecronista, ha parlato durante Sky Calcio Club del confronto avuto tra Dzeko e i tifosi della Fiorentina al termine della sconfitta contro l'Atalanta: “A me, in generale, quando i giocatori vanno a scusarsi sotto le curve non piace mai. In questo caso, però, Dzeko ha avuto le palle di ribadire il concetto espresso già precedentemente, chiedendo ai tifosi di stargli vicino, facendo capire che loro non sanno come uscirne dalle difficoltà. Anche Vanoli, quando è venuto a parlare da noi, è apparso un filo preoccupato”.