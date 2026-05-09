Caressa e Zazzaroni concordano: "Domani la Fiorentina batte il Genoa e si salva matematicamente"

I due giornalisti hanno detto il loro pensiero sulla gara di domani

A Radio Deejay i due conduttori Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno parlato del pronostico del match di domani del Franchi tra Fiorentina e Genoa. Il primo a parlare è Zazzaroni che dice: "Magari gioca Kean perchè non penso si possa riproporre di nuovo Gudmundsson centravanti e pure Piccoli non l'ho visto bene, ma comunque il mio pronostico è 1". Risponde Caressa: "Anche per me vince la Fiorentina, così chiude il discorso salvezza".