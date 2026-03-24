24 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”

News

Caressa frena su Fagioli: “La squalifica pesa ancora, ecco perché Gattuso non lo convoca”

Redazione

24 Marzo · 23:21

Aggiornamento: 24 Marzo 2026 · 23:28

TAG:

CaressaFagioliFiorentinaGattusoNazionaletop11

Condividi:

di

Il centrocampista viola entra nella Top 11 del giornalista, tra crescita in campo e riflessioni sul suo difficile percorso personale

Nel suo consueto commento al turno di Serie A pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha dedicato spazio anche alla Fiorentina, soffermandosi in particolare su Nicolò Fagioli. Il telecronista di Sky Sport ha inserito il centrocampista viola nella sua Top 11 della 30ª giornata, sottolineandone i progressi e il peso nella squadra.

Quando Fagioli giocava in Serie C mi dicevano che, pur essendo fortissimo, tendeva a pettinarsi un po’. Ogni tanto è ancora un po’ pettinato però sta diventando un giocatore molto concreto. Secondo me è uno dei trascinatori di questa rimonta ancora non completata della parte della Fiorentina verso la salvezza. Sicuramente potrà diventare ancora più importante, magari in futuro, però non bisogna neanche dimenticare quello che è successo. Non è giusto dare un colpo di spugna alla sua squalifica. Questo credo sia uno dei motivi per cui Gattuso non l’ha chiamato in nazionale. Ovviamente non dovrà pagare per tutta la vita, però non è neanche giusto dimenticarsi velocemente quello che è successo. Detto questo, mi sembra recuperato psicologicamente e che stia dando moltissimo alla squadra viola

.

www.youtube.com/@FabioCaressaReal

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio