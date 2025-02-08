Caressa è convinto che la Fiorentina pareggerà a San Siro, per Zazzaroni è 1 fisso

Il noto commentatore televisivo e il giornalista hanno pronosticato l'esito di Inter-Fiorentina con idee diverse

A Radio Deejay Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto, come ogni Sabato, il pronostico di tutte le partite del turno di campionato. Caressa crede che la Fiorentina possa uscire da San Siro con un pareggio, infatti mette una X nella sua personale schedina: "I nerazzurri non stanno bene quindi penso che questa Fiorentina possa metterla di nuovo in difficoltà."

Ivan Zazzaroni, invece, la pensa diversamente: "L'Inter non può perdere altri punti, penso che la gara di Giovedì sia solo un episodio e immagino che vincerà, il mio pronostico è 1."

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