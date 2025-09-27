Zazzaroni "Sono pisano di cuore, Pisa-Fiorentina sarà pareggio". Caressa: "Vince la Fiorentina"

Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno analizzato la partita tra Pisa e Fiorentina che si giocherà domani. Ecco il loro intervento

Come ogni sabato, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme con Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto i loro pronostici per la giornata di serie A che di sta per giocare, tra cui Pisa-Fiorentina, queste le loro parole su Radio Deejay:

Zazzaroni: "La volta scorsa avevamo detto che se la Fiorentina avesse perso sarebbe andata in Serie B, non andrà in Serie B perché ha una squadra forte, mi piace molto e prima o poi partirà. Dovrebbe essere questa l'occasione. Io sono Pisano di cuore e dico che finisce in pareggio".

Caressa risponde: "Per me vince la Fiorentina"



