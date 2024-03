Zazzaroni e Caressa sono positivi per la Fiorentina a Torino: “Vinceranno i viola” e “Per me pareggio”

Nel loro consueto appuntamento su Radio Dejeey, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni e il telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, hanno espresso la loro opinione sulle partite in programma questa settimana in serie A. Non poteva naturalmente mancare il pronostico di Torino-Fiorentina che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico alle ore 20.45. Per Zazzaroni vincerà la Fiorentina mentre per Caressa sarà pareggio. Ecco il loro pronostico

