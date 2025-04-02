Caressa: "A Firenze ero sicuro vincesse l'Atalanta, ma i viola sono stati migliori"

Il noto conduttore e telecronista sportivo Fabio Caressa ha detto la sua sulla vittoria della Fiorentina di domenica

Sul suo canale Youtube, Fabio Caressa, noto telecronista e conduttore ha commentato la vittoria viola sull'Atalanta di domenica e ha inserito Kean nella top 11 della giornata dopo il gol che ha dato ai suoi il successo: "Mi avete preso in giro per il pronostico, però come si sa i pronostici si possono sbagliare e io credevo che l'Atalanta potesse vincere a Firenze, invece arrivava sempre dopo sul pallone e ha fatto una grande fatica a vincere i duelli, per me i bergamaschi hanno perso fiducia dopo l'Inter e ora rischiano di uscire dalla zona Champions se non si rimettono in ordine, mentre la Fiorentina ha ritrovato il gioco che le era mancato dopo il problema di Bove. Palladino ha messo dentro Mandragora che va a fare quel lavoro che ti era mancato negli ultimi mesi e così riesci ad avere quell'equilibrio che ti mancava."

Su Kean: "Nella top 11 lo metto a pari merito con Orsolini che ha fatto un grande gol a Venezia, saremo in 12 ma va bene lo stesso. Kean è una certezza in questa squadra e Palladino si affida molto a lui tanto da aver costruito la Fiorentina su di lui. Kean è diventato un autentico bomber che fallisce raramente."