Caressa: “Fiorentina stagione sufficiente, sfortunata in Europa, deludente in campionato”

Sul proprio profilo Youtube il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha dato i propri voti al campionato ed alle sue protagoniste. Sulla stagione della Fiorentina ha detto:

“Fiorentina voto difficile condizionato un pò dalla terza finale persa, quindi alla fine gli devo dare 6 perché le finali perse comunque pesano, anche se perse in maniera magari sfortunata e in campionato secondo me non ha dato quanto avrebbe dovuto e potuto”

