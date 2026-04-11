Caressa: "Fiorentina sconcertante: squadra senza identità e giocatori svampiti, ma batterà la Lazio"

Momento pronostici per Caressa e Zazzaroni, con il telecronista che commenta la situazione della Fiorentina

Il noto telecronista Fabio Caressa e il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Fiorentina-Lazio, queste le loro parole su Radio Deejay:

Caressa: "La Fiorentina è sconcertante, ci sono dei momenti in cui ti chiedi come possa essere lì in fondo e come possa lottare per la salvezza. Poi vedi la partita dopo e capisci perché si trova in quella posizione; è una squadra che perde tutto: le distanze, la dimensione, la sicurezza e l'attenzione. Per me, i giocatori nel corso della stagione hanno pensato che fosse impossibile retrocedere e hanno cominciato a giocare svampiti".

Aggiunge: "La Fiorentina però batterà la Lazio".

Zazzaroni: "Per me finisce in pareggio".



