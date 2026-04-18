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Caressa sicuro: "Vince il Lecce lunedì, la Fiorentina è salva" e Zazzaroni risponde: "Viola corsari a Lecce"

I due telecronisti hanno parlato del match di lunedì al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 aprile 2026 14:33
Caressa sicuro: "Vince il Lecce lunedì, la Fiorentina è salva" e Zazzaroni risponde: "Viola corsari a Lecce" -
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A Radio Deejay Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i consueti pronostici per la giornata di campionato e hanno dato il loro esito su Fiorentina-Lecce partendo da Caressa: "Vince il Lecce perché la Fiorentina è più scarica." Zazzaroni ha risposto: "Per me vince la Fiorentina perché ha il giocatore italiano più forte che è Fagioli."

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