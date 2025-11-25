Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”

Il famoso telecronista, Fabio Caressa, ha espresso il suo parere sulla Fiorentina in un video sul proprio canale YouTube, in cui ha stilato la top 11 della giornata: “A centrocampo metto anche Mandragora, per la continuità che sta avendo in una stagione complicatissima per la Fiorentina. Kean è un grande trascinatore, ma deve ricominciare a metterla dentro come l’anno scorso, anche se avere uno come lui in una situazione di classifica come quella in cui si trova la Fiorentina è fondamentale per tirarsene fuori”

Sul VAR: “L’intervento del VAR sul rigore dato a Vlahovic è un po’ tirato per i capelli, sì, forse non aveva visto la trattenuta iniziale, ma così diventa moviola. Non si era sempre detto che su alcune cose decide l’arbitro?”