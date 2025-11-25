25 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:18

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”

News

Caressa dubbioso sul rigore revocato: “L’intervento del VAR un po’ tirato per i capelli, così diventa moviola”

Redazione

25 Novembre · 19:27

Aggiornamento: 25 Novembre 2025 · 19:27

TAG:

ACF FiorentinaCaressaKeanmandragora

Condividi:

di

Il famoso telecronista ha espresso il suo parere sui due giocatori della Fiorentina in relazione alla gara contro la Juventus

Il famoso telecronista, Fabio Caressa, ha espresso il suo parere sulla Fiorentina in un video sul proprio canale YouTube, in cui ha stilato la top 11 della giornata: “A centrocampo metto anche Mandragora, per la continuità che sta avendo in una stagione complicatissima per la Fiorentina. Kean è un grande trascinatore, ma deve ricominciare a metterla dentro come l’anno scorso, anche se avere uno come lui in una situazione di classifica come quella in cui si trova la Fiorentina è fondamentale per tirarsene fuori”

Sul VAR: “L’intervento del VAR sul rigore dato a Vlahovic è un po’ tirato per i capelli, sì, forse non aveva visto la trattenuta iniziale, ma così diventa moviola. Non si era sempre detto che su alcune cose decide l’arbitro?”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio