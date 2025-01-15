Adani attacca Caressa: "Non sai fare questo lavoro, ci guadagni da 30 anni cog....."

Il noto volto ed opinionista televisivo Lele Adani ha attaccato il suo ex collega ai tempi di SKY Fabio Caressa

A Viva el Futbol, Lele Adani ha lanciato delle bordate nemmeno troppo velate al noto telecronista di SKY Fabio Caressa con cui non ha mai avuto nemmeno un gran rapporto quando lavoravano insieme a SKY. Il punto dell'accusa di Adani è un'intervista di Caressa rilasciata a Radio Deejay di circa un mese fa in cui affermava che la Norvegia, probabile avversaria dell'Italia nel girone per le qualificazioni al mondiale del 2026, era una nazionale di cui non bisogna preoccuparsi perché non fa i mondiali dal 1998 e gli europei dal 2000. Ecco la sua replica: "Mi hanno riportato delle parole di qualcuno che dice che se abbiamo paura della Norvegia, è meglio stare a casa, allora replico dicendo che chiunque sappia di calcio, sa che giocare contro la Norvegia non è facile perché ha giocatori forti come Haaland o Odegaard. Qualche cog.....che non sa fare questo lavoro e ci guadagna da 30 anni va fuori e dice: eh ma se abbiamo paura della Norvegia, è bene che stiamo a casa. Ma cog..... abbiamo perso con Macedonia e Svezia. Me lo hanno riportato e io ti devo chiamare con il tuo vero nome, cog….. Se tu fai questa sottolineatura qua per andare contro di noi sei un co…, ma ogni tanto prova a pensare che non lo sei, sforzati e analizza il calcio. Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera? La Norvegia per me l’Italia deve batterla là e qua ma è dura, siamo andati fuori con la Macedonia e abbiamo saltato due Mondiali, è dura”.

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