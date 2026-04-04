Caressa e Zazzaroni sicuri: “La Fiorentina non uscirà sconfitta dal Bentegodi. Tornerà a casa con almeno un punto”
Alla vigilia della sfida delle 18, Caressa e Zazzaroni vedono entrambi la Fiorentina favorita. Caressa inizialmente si sbilancia su una vittoria netta dei viola, ma poi frena e va sul pareggio, ma non...
A cura di Redazione Labaroviola
04 aprile 2026 13:01
Alla vigilia della sfida delle 18, Caressa e Zazzaroni vedono entrambi la Fiorentina favorita. Caressa inizialmente si sbilancia su una vittoria netta dei viola, ma poi frena e va sul pareggio, ma non vede una Fiorentina sconfitta. Zazzaroni resta invece deciso con una vittoria secca della Viola.
Pronostico quindi a tinte viola, ma con qualche dubbio in più per Caressa.