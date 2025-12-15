Labaro Viola

L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!"

L'appello di Fabio Caressa sulla nomina di una figura di riferimento in casa Fiorentina per aiutare i viola ad uscire dalla crisi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2025 16:45
L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!" -
News
Fiorentina
Antognoni
Caressa
Condividi

Durante la diretta di Sky Sport, l'esperto giornalista Fabio Caressa ha commentato la drammatica crisi della Fiorentina.

Ecco il punto di vista del noto giornalista:

"La situazione va affrontata con scelte di emergenza. Con tutto il rispetto per i dirigenti della Fiorentina, servono persone come Antognoni, come Giovanni Galli. Servono persone che incarnano lo spirito della Fiorentina e possano ridare un po’ di linfa vitale. C’è bisogno di questo adesso: di una persona che faccia, anche in maniera gladiatoria, l’alfiere di questa squadra. Serve anche la storia in queste situazioni. Chiamate Antognoni".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok