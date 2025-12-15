L'appello di Caressa: "Servono figure che incarnano lo spirito della Fiorentina: chiamate Antognoni!"
L'appello di Fabio Caressa sulla nomina di una figura di riferimento in casa Fiorentina per aiutare i viola ad uscire dalla crisi
Durante la diretta di Sky Sport, l'esperto giornalista Fabio Caressa ha commentato la drammatica crisi della Fiorentina.
Ecco il punto di vista del noto giornalista:
"La situazione va affrontata con scelte di emergenza. Con tutto il rispetto per i dirigenti della Fiorentina, servono persone come Antognoni, come Giovanni Galli. Servono persone che incarnano lo spirito della Fiorentina e possano ridare un po’ di linfa vitale. C’è bisogno di questo adesso: di una persona che faccia, anche in maniera gladiatoria, l’alfiere di questa squadra. Serve anche la storia in queste situazioni. Chiamate Antognoni".