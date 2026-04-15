Caressa risponde a Cassano: "Poveraccio, ma davvero si è ridotto così che brutta fine che ha fatto"
Il giornalista ha mandato una frecciatina diretta all'ex giocatore barese di Roma e Inter
A cura di Redazione Labaroviola
15 aprile 2026 14:45
Attraverso un video sul proprio canale YouTube, il giornalista ha gelato l'ex calciatore con una metafora piuttosto tagliente. Rivolgendosi direttamente ai suoi follower, ha dichiarato:
«Ma io che cosa dovrei rispondere a Cassano? Fateci caso: se voi state camminando per strada e, sul marciapiede opposto, vedete uno che vi urla contro degli insulti sgangherati, che cosa fate? Di certo non vi mettete a rispondergli.»
Poi, rincarando la dose con un pizzico di amara ironia, ha aggiunto:
«Semplicemente lo guardate con sorpresa e pensate tra voi e voi: "Poveraccio, ma che fine ha fatto? Ma davvero si è ridotto così?"».