Caressa risponde a Cassano: "Poveraccio, ma davvero si è ridotto così che brutta fine che ha fatto"

Attraverso un video sul proprio canale YouTube, il giornalista ha gelato l'ex calciatore con una metafora piuttosto tagliente. Rivolgendosi direttamente ai suoi follower, ha dichiarato:

Poi, rincarando la dose con un pizzico di amara ironia, ha aggiunto:

«Semplicemente lo guardate con sorpresa e pensate tra voi e voi: "Poveraccio, ma che fine ha fatto? Ma davvero si è ridotto così?"».