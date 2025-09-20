Zazzaroni scherza: "La Fiorentina vincerà contro il Como altrimenti retrocede...". Caressa è d'accordo

Vigilia di Fiorentina-Como e momento pronostici per Caressa e Zazzaroni su Radio Deejay. I commenti sulla partita

Come ogni giornata di serie A, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, a Radio Deejay, hanno fatto il pronostico delle partite in programma in questa giornata di serie A, tra cui anche Fiorentina-Como. Sia per Caressa che per Zazzaroni, la Fiorentina vincerà, Zazzaroni ha anche aggiunto: "Altrimenti retrocede...". Questo il video:



