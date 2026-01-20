Caressa su Fagioli: “Sta giocando una grande stagione ma ogni tanto si “pettina” in campo, serve concretezza”

All’interno del proprio canale Youtube, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha stilato la sua top 11 della 21^ giornata di campionato. Nella sua formazione tipo ritorna Rolando Mandragora ma è assente Nicolò Fagioli.

Il telecronista di Sky Sport ha spiegato l’assenza di Fagioli motivando la scelta della sua esclusione:

“Fagioli sta facendo una grande stagione, ha giocato una bellissima partita anche contro il Bologna. Non l’ho messo perché ancora commette delle ingenuità come quella che ha permesso al Bologna di accorciare le distanze. Perde una palla brutta all’interno dell’area di rigore.

Ogni tanto ancora si pettina in campo. Me lo dicevano quando giocava in Serie C: è un bellissimo giocatore ma un po’ pettinato. I grandi problemi che ha avuto l’hanno fatto crescere, l’hanno fatto diventare più uomo. Però ancora commette delle ingenuità che deve togliersi. Non sempre serve la bellezza, a volte serve anche la concretezza”