21 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 00:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Caressa su Fagioli: “Sta giocando una grande stagione ma ogni tanto si “pettina” in campo, serve concretezza”

News

Caressa su Fagioli: “Sta giocando una grande stagione ma ogni tanto si “pettina” in campo, serve concretezza”

Redazione

20 Gennaio · 21:29

Aggiornamento: 20 Gennaio 2026 · 21:31

TAG:

CaressaFagioli

Condividi:

di

L'opinione di Fabio Caressa sulle ultime prestazioni di Nicolò Fagioli che sta crescendo ma deve ancora migliorare qualche difetto

All’interno del proprio canale Youtube, il giornalista sportivo Fabio Caressa ha stilato la sua top 11 della 21^ giornata di campionato. Nella sua formazione tipo ritorna Rolando Mandragora ma è assente Nicolò Fagioli.
Il telecronista di Sky Sport ha spiegato l’assenza di Fagioli motivando la scelta della sua esclusione:

“Fagioli sta facendo una grande stagione, ha giocato una bellissima partita anche contro il Bologna. Non l’ho messo perché ancora commette delle ingenuità come quella che ha permesso al Bologna di accorciare le distanze. Perde una palla brutta all’interno dell’area di rigore.
Ogni tanto ancora si pettina in campo. Me lo dicevano quando giocava in Serie C: è un bellissimo giocatore ma un po’ pettinato. I grandi problemi che ha avuto l’hanno fatto crescere, l’hanno fatto diventare più uomo. Però ancora commette delle ingenuità che deve togliersi. Non sempre serve la bellezza, a volte serve anche la concretezza”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio