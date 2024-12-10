Caressa: "Pradè mercato geniale, con De Gea e Kean si è fidato della propria conoscenza oltre i numeri"

Per il giornalista di Sky Sport gli acquisti in particolar modo del portiere e del centravanti sono scommesse vinte da parte del DS viola

Il giornalista e telecronista sportivo Fabio Caressa nel consueto appuntamento con la personale Top11 di giornata sul proprio canale YouTube ha voluto omaggiare il lavoro sul mercato del DS della Fiorentina Daniele Pradè:

"Nella mia Top11 di giornata in porta scelgo De Gea, non tanto per la partita quanto per fare i complimenti a Daniele Pradè che è riuscito a mettere insieme un modo di lavorare moderno con un modo di lavorare più antico, andare a cogliere delle occasioni, fidarsi della propria conoscenza del calcio oltre i numeri, fare scommesse ad alta probabilità di riuscita. De Gea si era un pò perso negli ultimi anni, era stato messo in discussione, ma un portiere che è stato tra i primi in Europa non può aver dimenticato come si para, serviva solo recuperare condizione atletica perché la convinzione nei propri mezzi De Gea non l'ha certamente mai persa. Ha portato esperienza in una squadra giovane che si sapeva avrebbe cambiato modo di difendere. Una scelta geniale la sua come quella di Kean. A centrocampo inoltre questa settimana scelgo Cataldi considerato dalla Lazio sacrificabile, sta giocando una grande stagione e Palladino lo sta facendo giocare nel modo migliore, un'altra scelta azzeccatissima della Fiorentina".

"Mettere insieme esperienza e tradizione con innovazione si rivela essenziale nel calcio di oggi e i viola ne sono la testimonianza. Anche in panchina è andato via Italiano che aveva fatto molto bene negli ultimi anni ed è stato preso un allenatore diverso ma con uguale ambizione e che ha voglia di fare e di rischiare. Non è detto che la Fiorentina lotti per Scudetto o Champions ma la struttura è solida e di prospettiva".

Padovan: “Eliminata in Coppa Italia, incerta in Europa, la Fiorentina si ridimensionerà in campionato”

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