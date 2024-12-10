Padovan: "Eliminata in Coppa Italia, incerta in Europa, la Fiorentina si ridimensionerà in campionato"

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, ha affrontato alcuni dei principali temi del momento legati alla Serie A. Ecco cosa ha detto e riportato da news.superscommesse.it a proposito della Fiorent...

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan, ha affrontato alcuni dei principali temi del momento legati alla Serie A. Ecco cosa ha detto e riportato da news.superscommesse.it a proposito della Fiorentina:

Qual è, per lei, la miglior sorpresa di questa stagione? La Lazio di Baroni o la Fiorentina di Palladino?

"Come ho detto, credo che l'outsider più inaspettata sia la Lazio, mentre la Fiorentina andrà incontro ad un momento di ridimensionamento. Si guarda solo al rendimento in campionato e non a quello in Conference e in Coppa Italia: la Viola, infatti, in Conference League è molto esitante pur giocando contro squadre improponibili, e in Coppa è stata eliminata dall'Empoli pur giocando in casa. Per me la Fiorentina non è in grado sicuramente di lottare per lo Scudetto, mentre la Lazio può essere davvero la sorpresa in questo senso".

Italiano: “Il Benfica ha giocatori che segnano, saluterò Cabral, con lui due anni fantastici a Firenze”

https://www.labaroviola.com/italiano-il-benfica-ha-giocatori-che-segnano-salutero-cabral-con-lui-due-anni-fantastici-a-firenze/280356/