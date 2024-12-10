Italiano: "Il Benfica ha giocatori che segnano, saluterò Cabral, con lui due anni fantastici a Firenze"

L'allenatore del Bologna alla viglia della gara di Lisbona contro il Benfica ha ricordato Cabral e l'avventura comune a Firenze

L'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, alla vigilia della sfida in Champions League contro il Benfica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Un altro stadio meraviglioso nel nostro cammino in questa Champions. Sarà una grande partita in uno stadio caldissimo, contro una squadra molto forte. Dovremo prepararci nel migliore dei modi. Le ultime tre partite potranno dire ancora tanto della nostra avventura, proveremo a fare risultato"

"Loro stanno bene, arrivano da grandi risultati. Hanno qualità e giocatori esperti come Otamendi. Davanti hanno giocatori che segnano, saluterò molto volentieri Arthur Cabral, abbiamo passato due anni fantastici insieme".

Trevisani: “A Italiano venduti Calafiori e Zirkzee e presi Casale e Dallinga, eppure va meglio di Thiago”

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